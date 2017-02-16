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Контроль на рынке телерадиовещания закреплен теперь за Минкультуры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355483_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410394-ru.html

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16 февраля 2017, 10:49       Комментарии

Достигнут консенсус по пакету законопроектов по цифровому вещанию, который рассмотрят во втором чтении в Жогорку Кенеше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее данным, 15 февраля состоялось финальное заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой обновленной версии трех законов Кыргызской Республики: "Об электрической и почтовой связи", "О телевидении и радиовещании", а также Закона "О лицензионно-разрешительной системе". Внесение изменений в эти нормативные акты потребовалось в связи с переходом Кыргызстана на цифровой формат телерадиовещания и отключением 15 мая нынешнего года аналогового вещания.
Поправки в эти законы вызвали множество споров и столкновение интересов различных участников телевизионного рынка. Это выяснилось, в частности, на парламентских слушаниях 7 февраля 2017 года, где поправки вызвали неоднозначную реакцию. Поэтому было предложено досконально проработать все тексты, найдя компромиссные решения по всем пунктам, прежде чем выносить их на второе чтение в парламент.
В состав рабочей группы вошли представители от государственных СМИ, от частных телерадиокомпаний, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, сотрудники государственных органов, задействованных в реализации Программы по переходу на ЦТВ и эксперты медиарынка.
Как отметил на заседании председатель профильного комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, это – законы, которые серьезно меняют правила игры в отрасли, и принимаемые изменения должны создавать справедливые условия для игроков телевизионного рынка.
Основные вопросы, вызывавшие дискуссию, касались трех статей Закона "О телевидении и радиовещании". В частности, спорили об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций и объеме собственного производства для телеканалов (статья 8).
Также обсуждался вопрос о выдаче разрешения на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания (статья 18), а также о введении запрета рекламы на ретранслируемых иностранных телеканалах (статья 32).
Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова отметила, что работа в течение недели над пакетом законопроектов не прошла даром, рабочей группе удалось достичь консенсусного решения.
Нужно отметить, указанные новации превращают Министерство культуры, информации и туризма КР, являющееся уполномоченным органом в сфере информационной политики, в орган, выдающий разрешения и проводящий контроль на рынке телерадиовещания.

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