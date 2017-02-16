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ГКНБ предложили проверить, встречался ли Текебаев с Бакиевым на Кипре

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355484_gk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410392-ru.html

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Депутат предлагает обратиться в ГКНБ относительно визита О.Текебаева на Кипр: Если он на самом деле встречался с К.Бакиевым, это предательство

16 февраля 2017, 11:02       Комментарии

Депутат Узарбек Жылкыбаев предлагает проверить ГКНБ правдивость информации о встрече депутата Омурбека Текебаева с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре. Такое предложение он внес сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, Текебаев сам говорил о факте своего пребывания на Кипре по вопросу имущества президента Алмазбека Атамбаева. Несмотря на то что этот вопрос изучает Генеральная прокуратура, Жылкыбаев считает необходимым, чтобы ГКНБ также проверил и предоставил информацию по факту встречи.
"Бакиев виновен в гибели наших граждан. Если их встреча - правда, то это предательство всего кыргызского народа", - добавил парламентарий.
Напомним, ранее в интернете появилась информация, что лидер фракции "Ата Мекен" ездил на Кипр для встречи с Садыром Жапаровым. Затем турецкие СМИ сообщили, что Текебаев встречался с беглым кыргызским президентом Курманбеком Бакиевым. Есть и еще одна версия, согласно которой целью поездки на Кипр была встреча с казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

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