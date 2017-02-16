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"News-Asia": Посол Евросоюза предполагает, что Атамбаев попросит поддержки, и не только финансовой

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-evr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410391-ru.html

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Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

16 февраля 2017, 10:50       Комментарии

News-Asia. Глава представительства Евросоюза Чезаре де Монтис отметил, что не многие инвесторы готовы выделять большие средства безвозмездно.
А властям республики необходимо обеспечить безопасность инвестиций и верховенство права в стране.
О планах Евросоюза на 2017 год в отношении Кыргызстана, а также о ближайших совместных мероприятиях рассказал на встрече с работниками СМИ глава Представительства ЕС в КР Чезаре де МОНТИС.
В частности, он отметил, что уже на этой неделе, 16 февраля, президент страны Алмазбек Атамбаев встретится с руководством Евросоюза в Брюсселе. Затем, 20 февраля, в Бишкек прибудет делегация Европарламента из 10 депутатов, которые примут участие в 12-м заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС - КР. А в июне состоится 4-е заседание Диалога высокого уровня по вопросам безопасности и усиления взаимодействия по линии ВСП+ ("Всеобщей системы преференций+", прим. авт.), а также политики ЕС - Центральная Азия.
- Это уже третий визит главы республики в Европейский институт за 3,5 года, и всегда его принимает руководство, что говорит о важности нашего сотрудничества, - заявил он.
По словам посла ЕС, Алмазбеку Атамбаеву необходимо подписать соглашение о поддержке, которое должно будет заменить собой документ 25-летней давности. А также, возможно, что глава страны будет просить помощи, причём не только финансовой, но и политической - для поддержки и укрепления демократических реформ, которые проводятся в стране. Поэтому Евросоюз готов и дальше помогать Кыргызстану, а официальный Бишкек также склонен к сотрудничеству настолько, насколько готов сам ЕС. Это высокие амбиции, - отметил посол.
- Атамбаева уважают в Брюсселе и, думаю, мы гарантируем ему эту помощь. А также продолжим дальнейшую работу по укреплению демократии в КР на благо народа, - сказал он.
Де Монтис порадовался тому, что за год существования ВСП+ в Кыргызстане объём экспорта из нашей республики в страны Евросоюза вырос на 50%. Однако он напомнил, что ещё не все препятствия для сотрудничества устранены.
К примеру, несоответствие вывозимых товаров международным стандартам и отсутствие стабильности в объёмах поставок.
- Рынок Евросоюза большой, на него нельзя поставлять продукты по одному килограмму. Кыргызстан должен создать сеть, которая будет гарантировать, что товары будут доставлены вовремя и в необходимом объёме, - пояснил европейский представитель.
Он отметил, что право беспошлинной торговли ВСП+ дано лишь 15 государствам, в число которых входит и наша республика. Он назвал этот круг государств "элитным клубом", членство в котором добывается соблюдением 27 международных конвенций.
- ЕС один из крупнейших доноров Кыргызстана, и наши финансовые средства идут в КР грантами, а не кредитами, - подчеркнул посол.
При этом заострил внимание на том, что ЕС - единственная организация, которая не строит в стране предприятия и не поставляет оборудование, но даёт наличные деньги, которые идут на поддержку бюджета. Средства ЕС через Минфин распределяются по государственным структурам.
В качестве примера он напомнил, что во время визита Алмазбека Атамбаева в Брюссель состоится подписание меморандума о взаимопонимании, который подразумевает оказание Евросоюзом поддержки в реформировании судебной системы. На реализацию второй фазы проекта выделят 13 млн евро - столько же, сколько уже республика получила на первом этапе.
- Мы не вкладывали бы 26 млн евро, если бы в КР всё было идеально, - уверил представитель Евросоюза.
Также Чезаре де Монтис подчеркнул, что Евросоюз не навязывал властям Кыргызстана никаких норм при внесении поправок в Конституцию страны и не интересуется делом Азимжана Аскарова. Он добавил, что единственным советом для руководства республики со стороны ЕС является соблюдение прав человека и международных стандартов судопроизводства

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