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Спецслужбы СНГ в 2017 г. проведут учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spetcsluz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410390-ru.html

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16 февраля 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В ходе работы по противодействию вербовке боевиков в банке данных АТЦ накоплены данные о материалах и ресурсах в интернете, признанных террористическими и экстремистскими в государствах СНГ
Спецслужбы СНГ проведут в этом году масштабные учения по выявлению вербовщиков террористов в соцсетях, а также эмиссаров международных террористических организаций. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков на 10-м совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ.
Совместные антитеррористические учения "Душанбе-Антитеррор" пройдут в конце мая и начале июня на территории шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана с привлечением спецслужб, Вооруженных сил и ряда других уполномоченных органов этих стран, заключительный этап учений пройдет в Таджикистане.
"Мы ставим перед собой цель отработать на практике алгоритмы согласованных действий по выявлению и пресечению информационно-пропагандистской работы экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций, осуществляемой с применением социальных сетей и через эмиссаров, направляемых в государства Центральной Азии", - отметил Новиков.
Он подчеркнул, что в ходе работы по противодействию вербовке боевиков в банке данных АТЦ накоплены данные о материалах и ресурсах в интернете, признанных террористическими и экстремистскими в государствах СНГ. "На текущий момент нами собраны сведения в отношении 1,618 тыс. информационных ресурсов, атакующих сознание и подсознание граждан наших стран", - подчеркнул глава АТЦ СНГ.
В совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ принимают участие представители спецслужб 10 государств СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди вопросов повестки - оценка террористических угроз в условиях обострения обстановки в сирийско-иракской зоне, прогноз развития ситуации и возможные формы террористических проявлений на внешних границах СНГ, противодействие вербовочной деятельности террористических организаций.
Новиков также заявил, что АТЦ СНГ предлагает спецслужбам стран Содружества консолидировать данные о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность.
По его словам, речь идет о возможности консолидировать имеющиеся в распоряжении спецслужб оперативно значимые сведения в отношении объектов взаимной заинтересованности - физических и юридических лиц, вовлеченных в террористическую деятельность на территории СНГ.
Новиков отметил, что повысить имеющийся потенциал в предупреждении террористических преступлений предлагается путем интенсификации обмена информацией в рамках специализированного банка данных АТЦ СНГ.
Источник ТАСС

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