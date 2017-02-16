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Узарбек Жылкыбаев: "ГКНБ должен расследовать информацию о встрече О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzarbek-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410389-ru.html

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16 февраля 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ) должен расследовать информацию о встрече лидера фракции "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева с беглым президентом Курманбеком Бакиевым на Кипре. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Узарбек Жылкыбаев.
Как он отметил, не только отечественные, но и турецкие СМИ начали писать, что во время своей поездки на Кипр депутат О.Текебаев встречался с беглым президентом К.Бакиевым. "Текебаев подтвердил, что летал на Кипр, но для того, чтобы принять участие в конференции, встретиться с представителями Европарламента и более того, в ходе своей поездки разузнал, что там, на острове Кипр, у главы государства есть бизнес. Депутат не предоставил никаких доказательств. Но, тем не менее, Президент сразу поручил Генпрокуратуре проверить информацию Текебаева. Я предполагаю, будет правильно, если и ГКНБ займется проверкой информации о встрече лидера Ата-Мекен с К.Бакиевым", - сказал У.Жылкыбаев.

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