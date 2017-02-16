Узарбек Жылкыбаев: "ГКНБ должен расследовать информацию о встрече О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре"

16 февраля 2017, 10:18 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ) должен расследовать информацию о встрече лидера фракции "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева с беглым президентом Курманбеком Бакиевым на Кипре. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Узарбек Жылкыбаев.

Как он отметил, не только отечественные, но и турецкие СМИ начали писать, что во время своей поездки на Кипр депутат О.Текебаев встречался с беглым президентом К.Бакиевым. "Текебаев подтвердил, что летал на Кипр, но для того, чтобы принять участие в конференции, встретиться с представителями Европарламента и более того, в ходе своей поездки разузнал, что там, на острове Кипр, у главы государства есть бизнес. Депутат не предоставил никаких доказательств. Но, тем не менее, Президент сразу поручил Генпрокуратуре проверить информацию Текебаева. Я предполагаю, будет правильно, если и ГКНБ займется проверкой информации о встрече лидера Ата-Мекен с К.Бакиевым", - сказал У.Жылкыбаев.