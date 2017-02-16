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Депутат ЖК: "О.Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410388-ru.html

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16 февраля 2017, 10:55       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Лидер фракции Ата-Мекен Омурбек Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны. Об этом сегодня на заседании парламента заявила депутат Ирина Карамушкина.
"Мы все стали свидетелями, как наш коллега Омурбек Текебаев заявил о богатстве Президента Алмазбека Атамбаева, припрятанном на Кипре. Пусть коллега лучше ответит, какая была необходимость бывшего революционера встречаться с Курманбеком Бакиевым и беглым Садыром Джапаровым. Официальные издания Турции утверждают, что на Кипре произошла встреча, где Бакиев предложил Текебаеву финансовую поддержку. Таким образом, он спасается от наказания", - сказала И.Карамушкина.
Как она заявила, Текебаев стал сбрасывать в общество одну нелепую информацию за другой.
Депутат призвала торага ЖК и председателя Конституционного комитета обратить внимание на поведение депутата Текебаева. И досконально разобраться за чей счет он плетет интриги, манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны. И пусть он докажет, что действительно у него есть факты, основываясь на которые он обвиняет главу государства.

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