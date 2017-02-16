Депутат ЖК: "О.Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны"

16 февраля 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Лидер фракции Ата-Мекен Омурбек Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны. Об этом сегодня на заседании парламента заявила депутат Ирина Карамушкина.

"Мы все стали свидетелями, как наш коллега Омурбек Текебаев заявил о богатстве Президента Алмазбека Атамбаева, припрятанном на Кипре. Пусть коллега лучше ответит, какая была необходимость бывшего революционера встречаться с Курманбеком Бакиевым и беглым Садыром Джапаровым. Официальные издания Турции утверждают, что на Кипре произошла встреча, где Бакиев предложил Текебаеву финансовую поддержку. Таким образом, он спасается от наказания", - сказала И.Карамушкина.

Как она заявила, Текебаев стал сбрасывать в общество одну нелепую информацию за другой.

Депутат призвала торага ЖК и председателя Конституционного комитета обратить внимание на поведение депутата Текебаева. И досконально разобраться за чей счет он плетет интриги, манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны. И пусть он докажет, что действительно у него есть факты, основываясь на которые он обвиняет главу государства.