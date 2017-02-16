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Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spetcsluz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410387-ru.html

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16 февраля 2017, 10:58       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Количество экстремистов, которые пытаются проникнуть в в указанные районы, активно сокращается, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ
Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания.
Об этом сообщил журналистам руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков в перерыве открывшегося в Подмосковье Х совещания руководителей антитеррористических центров СНГ.
"Полученная информация, которая подтверждается нашими партнерами, свидетельствует о том, что количество боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сейчас сокращается очень активно, и идет процесс возвращения подобного рода публики на территории стран проживания", - отметил Новиков.
Одной из тем совещания стали вопросы, связанные с пограничным режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий. Кроме того, по словам Новикова, будет обсуждаться и тема противодействия финансированию терроризма на пространстве СНГ, проект соглашения государств Содружества по обмену информацией в области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, и их финансированием.
"Соглашение было подписано достаточно давно, и сейчас идет процесс его принятия в государствах", - отметил Новиков. По его словам, оно усилит оперативное взаимодействие спецслужб. "Мы будем обмениваться секретной информацией между спецслужбами государств содружества, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом", - пояснил он.
Тематика совещания была продиктована ситуацией в афгано-пакистанской и сирийско-иракской зонах, где идет концентрация потенциала запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Говоря о небольшом юбилее - совещание проходит десятый раз, глава АТЦ заметил, что на него прибыли представители практически всех спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. "АТЦ существует уже более 16 лет, мы вырабатывает алгоритм действий (против терроризма и экстремизма) и за эти годы сотрудничество спецслужб и специальных органов государств СНГ крепнет и углубляется", - заметил он.
ИстчоникТАСС

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