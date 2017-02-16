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Собака обнаружила почти 1 кг гашиша у жителя Иссык-Кульской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sobaka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410386-ru.html

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Ученые обнаружили неизвестное ранее эссе Черчилля о внеземной жизни

16 февраля 2017, 10:14       Комментарии

Накануне сотрудниками милиции Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и кинологами произведен санкционированный обыск в доме у ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, 50-летнего местного жителя. В ходе осмотра служебная собака по кличке Айрис обнаружила спрятанный в литровой банке 720 граммов гашиша, сообщает пресс-служба УВД региона.
"В этот же день на автодороге Каракол – Бишкек в селе Кудургу Тюпского района остановлена автомашина "Субару-Форестер". При досмотре служебная собака по кличке Нанни учуяла запах наркотиков у одного из пассажиров автомашины. Им оказался 23-летний житель села Жаны-Жол Чуйской области А. Эрлан, который пытался вывезти 163 граммов гашиша. По двум фактам следственным подразделением возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

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