Собака обнаружила почти 1 кг гашиша у жителя Иссык-Кульской области

16 февраля 2017, 10:14 Комментарии

Накануне сотрудниками милиции Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и кинологами произведен санкционированный обыск в доме у ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, 50-летнего местного жителя. В ходе осмотра служебная собака по кличке Айрис обнаружила спрятанный в литровой банке 720 граммов гашиша, сообщает пресс-служба УВД региона.

"В этот же день на автодороге Каракол – Бишкек в селе Кудургу Тюпского района остановлена автомашина "Субару-Форестер". При досмотре служебная собака по кличке Нанни учуяла запах наркотиков у одного из пассажиров автомашины. Им оказался 23-летний житель села Жаны-Жол Чуйской области А. Эрлан, который пытался вывезти 163 граммов гашиша. По двум фактам следственным подразделением возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.