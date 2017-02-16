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В Кыргызстане предлагают большую часть лицензий выдавать бесплатно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410385-ru.html

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16 февраля 2017, 10:32       Комментарии

"Мы предлагаем ввести бесплатность лицензий — это коснется 58 видов деятельности", – заявил завотделом регулирования лицензионно-разрешительной деятельностью и АРВ Минэкономики Кубанычбек Разаков.
Исключение составят 9 лицензий, выдаваемых на пользование ограниченными природными ресурсами, в том числе это затронет недропользование.
"Внесение дополнений и изменений в закон "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызстане" поможет снять противоречия, которые сегодня существуют. Предлагаемые изменения разделить виды деятельности, предприниматель сможет получить лицензию, только на заявленные предпринимателем работы или услуги. Это не повлечет увеличение лицензий их так и останется 67", – сказал Разаков.
Кроме того предлагается внедрить электронную систему лицензирования.
"Сегодня срок выдачи лицензии занимает до 30 дней, после внедрения электронной системы лицензирования эти сроки существенно сократятся", – добавил Кубанычбек Разаков.
Изменения также коснутся и прозрачности системы. Любой человек сможет проверить того или иного предпринимателя осуществляющую подлицензионную деятельность на наличие у него лицензии. Когда и кем была выдана, когда закончилась, была ли продлена и так далее.

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