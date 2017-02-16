Появилось видео нападения милиционера на водителя в Бишкеке

16 февраля 2017, 10:25 Комментарии

На видео, опубликованном группой активистов "Safari", патрульные милиционеры отказывались показывать свои документы после беспричинной остановки водителя авто. После того, как водитель не показывает сотрудникам патрульной милиции документы, последние его просят просто уехать. Водитель, в свою очередь, заявляет, что не уедет пока не увидит их документы. Он также заявляет, что в отношении него применили рукоприкладство, свидетелем которого является его жена в машине.