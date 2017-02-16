Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Достигнут консенсус по законопроектам по цифровому вещанию, который рассмотрят во II чтении в ЖКДостигнут консенсус по законопроектам по цифровому вещанию, который рассмотрят во II чтении в ЖКФракция "Онугуу — Прогресс" решила отправить правительство в отставкуФракция "Онугуу — Прогресс" решила отправить правительство в отставку

Появилось видео нападения милиционера на водителя в Бишкеке

Источник:
http://knews.kg/2017/02/poyavi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410384-ru.html

Похожие новости

Девушка насмерть сбила пешехода в Бишкеке — патрульная милиция

Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

В Бишкеке задержан несовершеннолетний, подозреваемый в угоне

Деятельность Департамента здравоохранения г.Бишкек проверит комиссия Минздрава

Прогноз погоды: в Бишкек тепло

16 февраля 2017, 10:25       Комментарии

На видео, опубликованном группой активистов "Safari", патрульные милиционеры отказывались показывать свои документы после беспричинной остановки водителя авто. После того, как водитель не показывает сотрудникам патрульной милиции документы, последние его просят просто уехать. Водитель, в свою очередь, заявляет, что не уедет пока не увидит их документы. Он также заявляет, что в отношении него применили рукоприкладство, свидетелем которого является его жена в машине.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум