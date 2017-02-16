WSJ узнала о переговорах США по созданию альянса против Ирана

16 февраля 2017, 10:17 Комментарии

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с некоторыми странами возможность создания альянса, который бы делился разведывательной информацией с Израилем, чтобы противостоять Ирану. Об этом, как пишет РБК, газете The Wall Street Journal сообщили несколько ближневосточных чиновников.

По словам пяти должностных лиц из арабских стран, США ведут переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. Позже к альянсу могут присоединиться и другие страны.

По данным газеты, стороны обсуждают создать альянс по типу НАТО, в соответствии с чем нападение на одну страну можно будет расценивать как нападение на всех членов, входящих в союз. Однако чиновники подчеркивают, что все детали пока прорабатываются.

Белый дом может предоставить военную и разведывательную поддержку альянсу. Вместе с этим ни США, ни Израиль не считались бы частью союза, пишет WSJ.

"Они [администрация США] спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля бы ограничивалась бы обменом разведданными, а не в проведении наземных операций", - приводит газета слова дипломата из арабской страны.

WSJ пишет, что Саудовская Аравия и ОАЭ выдвинули США требование в ответ на сотрудничество с Израилем. Они хотят, чтобы Белый дом отменил закон, который позволяет потерпевшим во время терактов 11 сентября 2001 года и их семьям подавать в суд на другие страны из-за их роли в терактах, который касается Саудовской Аравии. Чиновники из администрации Трампа заверили, что будут пытаться изменить этот закон, сообщили источники газеты.

Собеседники издания также рассказали, что, по словам арабских дипломатов, они готовы более тесно сотрудничать с Израилем, если он прекратит строительство новых поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Они подчеркивают, что их позиция также будет зависеть от того, перенесет ли Дональд Трамп посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Накануне Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал правительство воздержаться от принятия решения по созданию независимого палестинского государства на территории страны. Американский президент призвал своего коллегу быть более гибким при переговорах. ​

В начале февраля США ввели новые санкции против Ирана в ответ на испытания баллистической ракеты. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций.