Омурбек Бабанов: В стране идет саботаж кыргызского языка

16 февраля 2017, 10:19 Комментарии

В Кыргызстане идет саботаж кыргызского языка. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил депутат Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, было предусмотрено 200 млн сомов, чтобы 50% передач на госканале выходили на государственном языке. "Но я включаю ОТРК - и ни одной передачи на кыргызском, даже на музыкальном канале", - добавил он.

По мнению Бабанова, Министерство культуры приводит разные причины и уже год не получается принять закон. "Как будет развиваться страна, если своего государственного языка нет на госканале. Идет саботаж кыргызского языка в стране", - отметил он.

Он добавил, что проект закона уже был одобрен во втором чтении. В срочном порядке приняли 20 законов, этот нужно внести на третье чтение и принять", - заключил Бабанов.