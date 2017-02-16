Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

О работе по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭСО работе по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭСУзарбек Жылкыбаев: "ГКНБ должен расследовать информацию о встрече О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре"Узарбек Жылкыбаев: "ГКНБ должен расследовать информацию о встрече О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре"

Омурбек Бабанов: В стране идет саботаж кыргызского языка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355480_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410382-ru.html

Похожие новости

Свою "стратегию развития до 2021 года" презентует Жогорку Кенеш

Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания

Депутат ЖК: "О.Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны"

О работе по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

В Кыргызстане идет саботаж государственного языка, - депутат

16 февраля 2017, 10:19       Комментарии

В Кыргызстане идет саботаж кыргызского языка. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил депутат Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, было предусмотрено 200 млн сомов, чтобы 50% передач на госканале выходили на государственном языке. "Но я включаю ОТРК - и ни одной передачи на кыргызском, даже на музыкальном канале", - добавил он.
По мнению Бабанова, Министерство культуры приводит разные причины и уже год не получается принять закон. "Как будет развиваться страна, если своего государственного языка нет на госканале. Идет саботаж кыргызского языка в стране", - отметил он.
Он добавил, что проект закона уже был одобрен во втором чтении. В срочном порядке приняли 20 законов, этот нужно внести на третье чтение и принять", - заключил Бабанов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум