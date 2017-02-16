16 февраля 2017, 10:26 Комментарии

Кинологический центр Государственной таможенной службы оказывает посильную помощь в борьбе с наркопреступностью. Служебные собаки Нанни и Айрис стали грозой наркоторговцев.

Сотрудникам наркоконтроля поступила информация, что неизвестный мужчина пытается вывезти наркотические вещества с Иссык-Кульской области. Оперативники совместно с кинологами выдвинулись навстречу наркокурьерам.

Так, 15-февраля, примерно в 01.30 на автодороге Каракол - Бишкек в селе Кудургу Тюпского района была остановлена автомашина "Субару-Форестер". При досмотре салона служебная собака по кличке Нанни учуяла запах наркотического вещества у одного из пассажиров автомашины. Им оказался 23-летний житель села Жаны-Жол Чуйской области А. Эрлан, который пытался вывезти 163 грамма гашиша.

В этот же день, по поступившей оперативной информации, был произведен санкционированный обыск в доме у ранее судимого за незаконное хранение наркотического вещества 50-летнего жителя села Качыбек И. Геннадия. В ходе осмотра служебной собакой по кличке Айрис было обнаружено спрятанное в литровой стеклянной банке наркотическое вещество – гашиш весом 720 граммов.

По двум выявленным фактам следственным подразделением были возбуждены уголовные дела по ст. 246 УК КР ("Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта"). Ведутся следственные мероприятия.