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В областях бушует снегопад. В Джалал-Абаде рухнула крыша "Кыргызтелекома"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355478_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410380-ru.html

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16 февраля 2017, 10:29       Комментарии

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области под тяжестью снега провалилась крыша здания филиала "Кыргызтелекома". Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.
Как уточняется, ЧП произошло в селе Уч-Терек вчера, 15 февраля, примерно в 8 часов утра.
"Там не выдержала только крыша, сумму ущерба специалисты определили в размере 134 тысяч сомов. Само же здание в порядке, повреждений нет, снегопад там продолжался около 12 часов. Ввиду чего кровля и не выдержала", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.
Толщина снежного покрова составила 53 см в городе Токтогул, а в селе Уч-Терек – 43 см, отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось что в связи со снегопадом и превышенной нормой выпавших осадков глава Чаткальского района ввел режим чрезвычайной ситуации в айыльных округах Чаткал и Канышкыя.
Кроме того был зафиксирован случай обрушения крыши школы №18 в селе Которомо Джалал-Абадской области. Принято решение учащихся возить в другую ближайшую школу.
Отметим, в Нарынской области в Атбашинском районе также у двух жилых домов рухнула крыша. По сообщению МЧС, кровля не выдержала снежную массу.

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