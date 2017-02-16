Министры ЕЭК обсудили с главой МИД Монголии перспективы создания зоны свободной торговли

16 февраля 2017, 10:18 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Перспективы создания зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией обсуждались в ходе рабочих встреч министров Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероники Никишиной и Валерия Корешкова с министром иностранных дел Монголии Цэндом Мунх-Оргилом, которые состоялись в штаб-квартире Комиссии.

Во встречах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа, представители департаментов торговой политики, развития интеграции, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, технического регулирования и аккредитации.

Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина отметила, что у стран ЕАЭС и Монголии немало точек соприкосновения. После подписания Меморандума о сотрудничестве между Комиссией и Правительством Монголии в 2015 году стороны создали совместную рабочую группу и начали диалог по ряду направлений: торговле, агропромышленному комплексу, техническому регулированию, санитарным, фитосанитарным, ветеринарным мерам и др.

"Углубление торгово-экономического взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является одним из приоритетов Комиссии, – подчеркнула Вероника Никишина. – Мы поддерживаем стремление наших монгольских коллег к созданию зоны свободной торговли, как и аналогичное желание ряда других стран. Но нужно понимать, что это не может произойти завтра, необходимо соблюдение определенных процедур, которые потребуют времени".

Цэнд Мунх-Оргил поблагодарил за поддержку и выразил готовность его страны следовать правилам, касающимся создания совместной зоны свободной торговли, поскольку речь идет "о снижении тарифных и нетарифных барьеров, наращивании взаимовыгодного товарообмена между Монголией и странами Евразийского экономического союза".

Стороны договорились, что инициатива Монголии будет рассмотрена на ближайшем заседании подкомитета по торговой политике Консультативного комитета ЕЭК по торговле в феврале этого года.

В ходе встречи с Цэнд Мунх-Оргилом член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков назвал установление единых требований к товарам основополагающим механизмом, обеспечивающим свободу их передвижения.

"Ключевые документы Комиссии в этом смысле – технические регламенты ЕАЭС, которые регулируют вопросы безопасности продукции, – подчеркнул Валерий Корешков. – На сегодняшний день в Союзе принято 40 единых техрегламентов. Для их реализации сформирована современная нормативная база стандартов, отвечающая самым высоким международным требованиям. Именно эти документы являются основой обеспечения эффективной взаимной торговли Монголии со странами нашего Союза".

Достигнута договоренность о посещении Монголии делегацией ЕЭК во главе с Валерием Корешковым для проведения консультаций и разъяснений представителям монгольских госорганов и бизнеса о порядке применения техрегламентов Союза, а также санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. Рабочая поездка делегации намечена на конец марта-начало апреля этого года.

Пресс-служба ЕЭК