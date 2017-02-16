О работе по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

16 февраля 2017, 10:20 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. На телеканале Atameken Business Channel 16 февраля в 17:12 по московскому времени в прямом эфире в программе "Время говорить" член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян расскажет о работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и об участии в этой работе бизнес-сообщества.

Справка

Atameken Business Channel – первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса. Агентство представлено на ключевых контентных платформах: интернет и телевидение. Телеканал вещает из двух городов: Астана и Алматы.

Прямой эфир: http://abctv.kz/ru/tv​

Пресс-служба ЕЭК