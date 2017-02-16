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О работе по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/o-rabote-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410377-ru.html

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Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

16 февраля 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. На телеканале Atameken Business Channel 16 февраля в 17:12 по московскому времени в прямом эфире в программе "Время говорить" член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян расскажет о работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и об участии в этой работе бизнес-сообщества.
Справка
Atameken Business Channel – первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса. Агентство представлено на ключевых контентных платформах: интернет и телевидение. Телеканал вещает из двух городов: Астана и Алматы.
Прямой эфир: http://abctv.kz/ru/tv​
Пресс-служба ЕЭК

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