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Достигнут консенсус по законопроектам по цифровому вещанию, который рассмотрят во II чтении в ЖК

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dostignut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410376-ru.html

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16 февраля 2017, 10:26       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Достигнут консенсус по пакету законопроектов по цифровому вещанию, который рассмотрят во II чтении в Жогорку Кенеше, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее информации, накануне состоялось финальное заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой обновленной версии трех законов КР: "Об электрической и почтовой связи", "О телевидении и радиовещании", а также закона "О лицензионно-разрешительной системе". Внесение изменений в эти нормативные акты потребовалось в связи с переходом Кыргызстана на цифровой формат телерадиовещания и отключением 15 мая нынешнего года аналогового вещания.
Поправки в эти законы вызвали множество споров и столкновение интересов различных участников телевизионного рынка. Это выяснилось, в частности, на парламентских слушаниях 7 февраля 2017 года, где поправки вызвали неоднозначную реакцию. Поэтому было предложено досконально проработать все тексты, найдя компромиссные решения по всем пунктам, прежде чем выносить их на второе чтение в Жогорку Кенеше.
В состав рабочей группы вошли представители от государственных СМИ, от частных телерадиокомпаний, депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники государственных органов, задействованных в реализации Программы по переходу на ЦТВ и эксперты медиарынка.
Как отметил на заседании Председатель профильного Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, это – законы, которые серьезно меняют правила игры в отрасли, и принимаемые изменения должны создавать справедливые условия для игроков телевизионного рынка.
Основные вопросы, вызывавшие дискуссию, касались трех статей закона "О телевидении и радиовещании". В частности, спорили об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций и объеме собственного производства для телеканалов (статья 8).
Также обсуждался вопрос о выдаче разрешения на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания (статья 18), а также о введении запрета рекламы на ретранслируемых иностранных телеканалах (статья 32).
Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова отметила, что работа в течение недели над пакетом законопроектов не прошла даром, рабочей группе удалось достичь консенсусного решения.
Нужно отметить, что указанные новации превращают Министерство культуры, информации и туризма КР, являющегося уполномоченным органом в сфере информационной политики, в орган, выдающий разрешения и проводящий контроль на рынке телерадиовещания.

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