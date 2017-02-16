С 1 марта ставки таможенных сборов в Казахстане переводятся в тенге

16 февраля 2017, 10:30 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Как сообщает сайт "informБЮРО", соответствующие изменения были внесены постановлением Правительства РК 13 февраля.

"В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 56 от 13 февраля 2017 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 24 от 21 января 2011 года "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге)", – сообщает источник со ссылкой на департамент государственных доходов по Алматинской области.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2017 года. Размер ставок таможенных сборов опубликован на сайте департамента госдоходов.