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С 1 марта ставки таможенных сборов в Казахстане переводятся в тенге

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-1-marta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410375-ru.html

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16 февраля 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Как сообщает сайт "informБЮРО", соответствующие изменения были внесены постановлением Правительства РК 13 февраля.
"В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 56 от 13 февраля 2017 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 24 от 21 января 2011 года "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге)", – сообщает источник со ссылкой на департамент государственных доходов по Алматинской области.
Постановление вводится в действие с 1 марта 2017 года. Размер ставок таможенных сборов опубликован на сайте департамента госдоходов.

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