В КГМА прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии

16 февраля 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Кыргызской Государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии, вирусологии и иммунологии, сообщили в пресс-службе Минобразования.

В олимпиаде приняли участие шесть команд из Ошского госуниверситета, Азиатского медицинского института, Кыргызско-Российского Славянского, Международного университета Кыргызстана, КГМА и команда Башкирского госуниверситета (Уфа, Россия).

Мероприятие было посвящено 110-летию Бориса Яковлевича Эльберта, основателя и первого ректора КГМА.

Студенты соревновались в конкурсах по иммунологии, лабораторной диагностике и отвечали на вопросы по занимательной микробиологии.