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В КГМА прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kgma-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410374-ru.html

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16 февраля 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Кыргызской Государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии, вирусологии и иммунологии, сообщили в пресс-службе Минобразования.
В олимпиаде приняли участие шесть команд из Ошского госуниверситета, Азиатского медицинского института, Кыргызско-Российского Славянского, Международного университета Кыргызстана, КГМА и команда Башкирского госуниверситета (Уфа, Россия).
Мероприятие было посвящено 110-летию Бориса Яковлевича Эльберта, основателя и первого ректора КГМА.
Студенты соревновались в конкурсах по иммунологии, лабораторной диагностике и отвечали на вопросы по занимательной микробиологии.

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