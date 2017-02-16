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Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410373-ru.html

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Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

16 февраля 2017, 10:17       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. У жителя Бишкека угнали автомобиль, в совершении преступления подозревается 17-летний парень, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.
По ее данным, заявление в милицию от 43-летнего горожанина поступило 3 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестные угнали его Volkswagen Passat, который был припаркован по улице Ибраимова.
Милиция задержала подозреваемого - подростка 17 лет. Он доставлен в следственный отдел УВД Свердловского района в сопровождении законных представителей. Идет расследование.
О самых нелепых угонов в Кыргызстане, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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