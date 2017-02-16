Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

16 февраля 2017, 10:17 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. У жителя Бишкека угнали автомобиль, в совершении преступления подозревается 17-летний парень, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, заявление в милицию от 43-летнего горожанина поступило 3 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестные угнали его Volkswagen Passat, который был припаркован по улице Ибраимова.

Милиция задержала подозреваемого - подростка 17 лет. Он доставлен в следственный отдел УВД Свердловского района в сопровождении законных представителей. Идет расследование.

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