Фракция "Онугуу — Прогресс" решила отправить правительство в отставку

16 февраля 2017, 10:24 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Парламентская фракция "Онугуу - Прогресс" приняла решение об отставке правительства. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев.

По его словам, решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией республики в ЕАЭС.

"Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Ввиду этого мы предлагаем кабмину отчитаться о работе", - сказал Торобаев.

Ранее фракция "Ата Мекен" решила внести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству.