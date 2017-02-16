Депутат предлагает обратиться в ГКНБ относительно визита О.Текебаева на Кипр: Если он на самом деле встречался с К.Бакиевым, это предательство

16 февраля 2017, 10:07 Комментарии

Депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК) просит спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова обратиться в Государственный комитет национальной безопасности относительно визита Омурбека Текебаева ("Ата Мекен") на Кипр.

Как сказал он 16 февраля на заседании парламента, сам Текебаев говорил, что был на Кипре по вопросу имущества президента Алмазбека Атамбаева. Данный вопрос сейчас изучает Генеральная прокуратура.

"Однако иностранные СМИ написали, что Текебаев на Кипре встречался с Курманбеком Бакиевым, который виновен в гибели наших парней и девушек. Прошу вас обратиться в ГКНБ, чтобы они предоставили нам информацию по данному факту. Если это правда, то это предательство всего кыргызского народа", - отметил депутат.