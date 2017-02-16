Депутат Т.Икрамов снова предлагает увеличить обеденный перерыв в пятницу для совершения намаза

16 февраля 2017, 10:17 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") снова поднимает вопрос об увеличении обеденного перерыва в пятницу для совершения намаза. Об этом он сказал 16 февраля на заседании парламента.

Он напомнил, что соответствующий проект закона был отклонен в ЖК.

"Однако время показало, что перерыв нужен. Государственные и муниципальные служащие ходят на намаз, а потом опаздывают на работу. По этому вопросу обращаются и простые граждане. В мечети ведь ничему плохому не учат, говорят о том, как ухаживать за родителями, не оставлять ребенка", - отметил депутат.

Он призвал коллег поддержать инициативу президента об объявлении 2017 года Годом нравственности и культуры и отменить праздники, идущие вразрез с традициями кыргызского народа.