Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

16 февраля 2017, 9:47 Комментарии

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагенство Bernama сообщает, что задержанная — гражданка Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, ранее опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, сообщает The Star Online, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.