Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане идет саботаж государственного языка, - депутатВ Кыргызстане идет саботаж государственного языка, - депутатНесовершеннолетний решил прокатиться с ветерком и угнал автоНесовершеннолетний решил прокатиться с ветерком и угнал авто

Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410369-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке задержан несовершеннолетний, подозреваемый в угоне

Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Задержаны еще две лжесотрудницы Соцфонда, обкрадывавшие стариков

С тебя $7 тыс за визу в Корею — задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Малайзии задержали подозреваемую по делу о смерти брата Ким Чен Ына

16 февраля 2017, 9:47       Комментарии

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагенство Bernama сообщает, что задержанная — гражданка Мьянмы.
В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.
Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.
Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, ранее опубликовали южнокорейские СМИ.
В руководстве полиции, сообщает The Star Online, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум