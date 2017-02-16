Спецслужбы Кыргызстана научат выявлять террористов в Интернете

16 февраля 2017, 10:11 Комментарии

Спецслужбы стран СНГ примут участие в международных учениях по выявлению террористов в социальных сетях, пишет ТАСС.

По словам руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковника Андрея Новикова, в ходе учений сотрудники спецслужб должны будут научиться выявлять вербовщиков и эмиссаров международных террористических группировок.

"Мы ставим перед собой цель отработать на практике алгоритмы согласованных действий по выявлению и пресечению информационно-пропагандистской работы экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций", – цитирует Новикова ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день АТЦ располагает данными о 1 тыс. 818 сайтах, которые ведут пропаганду терроризма среди населения СНГ.

В учениях примут участие спецслужбы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Учения пройдут в конце мая и начале июня этого года.