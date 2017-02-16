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Спецслужбы Кыргызстана научат выявлять террористов в Интернете

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/spetss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410368-ru.html

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16 февраля 2017, 10:11       Комментарии

Спецслужбы стран СНГ примут участие в международных учениях по выявлению террористов в социальных сетях, пишет ТАСС.
По словам руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковника Андрея Новикова, в ходе учений сотрудники спецслужб должны будут научиться выявлять вербовщиков и эмиссаров международных террористических группировок.
"Мы ставим перед собой цель отработать на практике алгоритмы согласованных действий по выявлению и пресечению информационно-пропагандистской работы экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций", – цитирует Новикова ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день АТЦ располагает данными о 1 тыс. 818 сайтах, которые ведут пропаганду терроризма среди населения СНГ.
В учениях примут участие спецслужбы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Учения пройдут в конце мая и начале июня этого года.

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