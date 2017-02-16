В Кыргызстане в два раза сократят заболеваемость от ВИЧ

16 февраля 2017, 10:07 Комментарии

Министерство здравоохранения разработало проект госпрограммы по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД на 2017-2021 годы, которая нацелена на сокращение заболеваемости на 50% до 2021 года.

По словам главы Республиканского центра "СПИД" Улана Кадырбекова, планируется обеспечить население доступностью к тестированию на наличие ВИЧ: к 2021 года 90% ВИЧ-инфицированных будут знать о заболевании и будут обеспечены АРВ-терапией.

"Страна еще не готова финансировать программы по борьбе с ВИЧ и туберкулезом самостоятельно, но сможем, продолжая партнерство с заинтересованными международными организациями", – сказал главный санврач Олег Горин.

Отмечается, что при сохранении текущего финансирования количество заболевших людей может вырасти от прогнозируемых 8 тыс. к концу 2017 года до 28 тыс. к 2020 году.

В Кыргызстане официально зарегистрированы 7 тыс. 117 ВИЧ-позитивных, из них 6 тыс. 747 являются гражданами КР, а 370 – иностранцами.

Лидером по выявлению ВИЧ-инфекции продолжает оставаться Чуйская область (265 человек выявили в 2016 году), за ней следуют город Бишкек (130 человек) и Ошская область (100 человек). Причем в Чуйской области за год выявили на 100 ВИЧ-инфицированных больше.

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявляют среди тех, кому от 30 до 39 лет. При этом, детей до 14 лет в 2016 году выявили 32, а от 15 до 19 лет – 14.

Гендерное распределение по выявленным случаям ВИЧ-позитивных показывает, что больше всего мужчины к ним привержены. В 2016 году выявили 301 случай среди женщин и 419 среди мужчин. Доля заболеваемости среди женщин увеличивается ежегодно.

Чаще всего женщины приобретают инфекцию через половые связи, а мужчины – через инъекционные наркотики.

Растет также и число беременных женщин с ВИЧ. В 2016 году число проходящих профилактические работы, чтобы не допустить передачу ВИЧ от матери к ребенку, составило всего 50 против 125 инфицированных беременных женщин.

Если в 2009 году инфицированных через гетеросексуальные (мужчина+женщина) связи было в два раза меньше тех, кто заражался через инъекционные наркотики, то в 2016 году образовалась противоположная ситуация – 366 человек заразились через гетеросексуальные связи и 177 через инъекционные наркотики.

В целом, число зараженных ВИЧ-инфекцией растет быстрыми темпами. За 10 лет с 2006 по 2015 год количество инфицированных выросло почти в 6 раз.

Число получателей антиретровирусных препаратов, которые замедляют развитие ВИЧ, составило в 2016 году всего 2 тыс. 668 человек. Это составляет 37.5% всех инфицированных в стране.

Что такое ВИЧ/СПИД и АРВ?

<ul> <li>ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т. е. вируса, поражающего иммунную систему. Разрушая иммунную систему человека, этот вирус способствует развитию у него других инфекционных заболеваний, так как иммунная система теряет способность защитить организм от болезнетворных микроорганизмов. Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится более восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности.</li> <li>СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие люди практически не болеют или болеют крайне редко. Эти болезни называются "оппортунистическими".</li> <li>АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ – АРВ терапия значит лечение вирусных инфекций, таких как ВИЧ, с помощью медицинских препаратов. Лекарства не убивают вирус, но замедляют его развитие. Когда замедляется развитие вируса, замедляется и развитие заболевания ВИЧ. Антиретровирусные препараты также называют АРВ, а АРВ терапию – АРТ.</li> </ul>