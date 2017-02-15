Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Крепкое женское рукопожатие — Атамбаева поприветствовали в БельгииКрепкое женское рукопожатие — Атамбаева поприветствовали в БельгииКыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage FoundationКыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation

Кикбоксеры Кыргызстана завоевали пять золотых медалей на Кубке Европы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355399_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410366-ru.html

Похожие новости

Спецслужбы Кыргызстана научат выявлять террористов в Интернете

В Кыргызстане в два раза сократят заболеваемость от ВИЧ

В Кыргызстане идет саботаж государственного языка, - депутат

Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation

16 февраля 2017, 9:38       Комментарии

Кикбоксеры Кыргызстана завоевали пять золотых медалей на Кубке Европы, прошедшем в городе Карловес (Хорватия). Об этом "ВБ" сообщил тренер по кикбоксингу Малик Хихи.
По его словам, в этом турнире принимали участие представители 33 стран, а Кыргызстан представляли пятеро кикбоксеров. "Все наши спортсмены завоевали золотые медали", - добавил он.
Среди взрослых в весовой категории до 54 кг Муса Паншаров выступал в разделе К-1. На пути к финалу он провел три поединка, а затем в решающем бою одолел представителя Венгрии Дэвида Атлера и завоевал золото.
Помимо этого он стал обладателем одного из поясов, которые выдавали победителям в определенных весовых категориях
Также золото Кубка среди мужчин в этом же разделе взял Акром Баратов в весовой категории до 51 кг.
Среди юниоров выступили трое, в частности в "лоу-кике" первыми стали Шерзод Кабутов (до 54 кг) и Дильшад Маслянов (до 51 кг), а также в разделе "фул-контакт" обладателем Кубка Европы стал Данияр Жолдошев (до 51 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум