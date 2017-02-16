Несовершеннолетний решил прокатиться с ветерком и угнал авто

16 февраля 2017, 9:44 Комментарии

Оперативники задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении угона. Об этом сообщили в ГУВД г. Бишкек.

3 февраля в УВД Свердловского района с заявлением обратился 43-летний житель столицы А.Н. Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели принадлежащим ему автомобилем "Фольксваген Пассат", который был припаркован возле дома на улице Ибраимова.

По горячим следам преступников задержать не удалось. Однако в последующем оперативники ГУУР установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 17-летний бишкекчанин К.Ж.

Подозреваемый доставлен в следственный отдел УВД Свердловского района в сопровождении законных представителей. Проводится дальнейшее расследование.