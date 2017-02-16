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Ученые обнаружили неизвестное ранее эссе Черчилля о внеземной жизни

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355476_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410363-ru.html

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16 февраля 2017, 9:54       Комментарии

Американские ученые обнаружили ранее не публиковавшееся сочинение британского премьер-министра Уинстона Черчилля, посвященное существованию внеземной жизни, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Nature.
11-страничная рукопись хранилась в архиве музея Черчилля в Фултоне, куда она попала из частной коллекции. Судя по всему, работа была написана в 1939 году и предназначалась для публикации в газете, однако так никогда и не была напечатана.
В эссе под названием "Одиноки ли мы во Вселенной?" политик во многом предвосхищает взгляды современной астробиологии, пишет Nature. Он определяет способность "к размножению и приумножению" как главное свойство всего живого, пишет о принципиальном значении воды для зарождения жизни, а также описывает понятие, которое сейчас известно как "зона обитаемости" звезд.
Опираясь на принцип Коперника, Черчилль приходит к выводу, что Вселенная слишком велика, чтобы Земля оказалась уникальной. Таким образом, среди миллиардов планет наверняка должны найтись такие, на которых существуют все необходимые условия для зарождения жизни, заключает он.

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