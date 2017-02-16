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Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Брюссель

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410362-ru.html

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16 февраля 2017, 9:47       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев накануне вечером прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В рамках визита Глава государства проведет двусторонние встречи с Королем Бельгии Филиппом, Председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.
Далее Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом город Мюнхен Федеративной Республики Германия, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.
На полях конференции Президент Алмазбек Атамбаев встретится с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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