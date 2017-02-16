Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Брюссель

16 февраля 2017, 9:47 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев накануне вечером прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В рамках визита Глава государства проведет двусторонние встречи с Королем Бельгии Филиппом, Председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

Далее Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом город Мюнхен Федеративной Республики Германия, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции Президент Алмазбек Атамбаев встретится с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.