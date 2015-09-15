16 февраля 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Бишкеке задержан несовершеннолетний, подозреваемый в угоне, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, 3 февраля 2017 года в УВД Свердловского района с заявлением обратился 43-летний житель столицы "А.Н". Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели принадлежащим ему автомобилем "Фольксваген Пассат", машина была припаркована возле дома по улице Ибраимова.

"По "горячим следам" преступников задержать не удалось. Однако в последующем силами оперативников ГУУР МВД КР личность злоумышленника была установлена, им оказался 17-летний бишкекчанин "К.Ж", - отметили в МВД.

На сегодняшний день несовершеннолетний доставлен в следственный отдел УВД Свердловского района в сопровождении законных представителей. Проводится дальнейшее расследование.