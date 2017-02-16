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Крепкое женское рукопожатие — Атамбаева поприветствовали в Бельгии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410360-ru.html

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Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

16 февраля 2017, 9:39       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия, сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках визита Атамбаев проведет двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
По итогам встреч запланировано подписать двусторонние документы, направленные на углубление сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом по ключевым направлениям.
Далее Атамбаев посетит с рабочим визитом Мюнхен (Германия), где примет участие в работе конференции по безопасности.
В рамках этого мероприятия президент встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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