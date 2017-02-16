Крепкое женское рукопожатие — Атамбаева поприветствовали в Бельгии

16 февраля 2017, 9:39 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита Атамбаев проведет двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

По итогам встреч запланировано подписать двусторонние документы, направленные на углубление сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом по ключевым направлениям.

Далее Атамбаев посетит с рабочим визитом Мюнхен (Германия), где примет участие в работе конференции по безопасности.

В рамках этого мероприятия президент встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.