В Кыргызстане идет саботаж государственного языка, - депутат

16 февраля 2017, 9:48 Комментарии

В Кыргызстане идет саботаж государственного языка, считает лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

Как сказал он 16 февраля на заседании Жогорку Кенеша, во вторник утром он смотрел программы на отечественном телевидении.

"Ни на одном телеканале нет программ на кыргызском языке, даже на КТРК. Музыку на русском ставят. Уже год не можем принять закон, по которому 50% программ должны быть на кыргызском. Зато другие 20 законов приняли в срочном порядке. Как сохраним государство, как будеv развивать его? Национальная комиссия по госязыку не работает, Министерство культуры и информации выступает против. Идет саботаж родного языка", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что проект закона одобрен во втором чтении. "Необходимо внести его в третье чтение и принять", - добавил О.Бабанов.