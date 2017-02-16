16 февраля 2017, 9:20 Комментарии

Генпрокуратура возмущена высказыванием ученого относительно ареста имущества Максима Бакиева.

Напомним, накануне на брифинге доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев высказался относительно действий Генпрокуратуры по поводу имущества, расположенного по улице Скрябина 45, 45А. Осмоналиев недоумевает, почему прокуратура "вдруг заинтересовалась этим делом, …хотя есть решение суда от 2014 года, вынесенное в пользу "Глобал Эдвертайзинг", и сегодня прокуратура просит наложить арест на имущество".

"Сам факт существования определения Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года, которым сняты 2 ареста прокуратуры на вышеуказанное недвижимое имущество, стал известен прокуратуре Бишкека лишь 24 августа 2016 года от госрегистра. Они по неизвестным причинам были поданы для регистрации лишь по истечении 2,5 лет. При этом, прокуратура к участию в данном деле судьей Межрайонного суда Ж.Нурунбетовым умышленно не привлекалась, хотя оспаривались аресты, наложенные прокуратурой в рамках уголовных дел, как того требует ч.4 ст.150 ГПК КР, где указано, что в порядке подготовки к судебному разбирательству, судья извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или организаций, не привлекаемых к участию в деле, о чем Осмоналиев как доктор юридических наук должен прекрасно знать", – говорится в сообщении.

Все вышеизложенные обстоятельства послужили одними из оснований для возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением", "служебный подлог", "фальсификация доказательств" и "подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК КР.

"Довод Осмоналиева о том, что судья Бишкекского городского суда Д.Мулюкбаева не имела права подписывать определение от 2 ноября 2016 года, будет исследован в рамках вышеуказанного возбужденного уголовного дела. Также, Осмоналиев заявил, что госрегистр не имел права отказать ОсОО "Глобал Эдвертайзинг" в регистрации его права на оспариваемое недвижимое имущество, при этом совершенно упускает из вида тот факт, что на момент регистрации данного имущества на Э.Туратбекова имелся действующий арест, наложенный постановлением прокуратуры Октябрьского района от 3 июня 2010 года по другому уголовному делу. Вызывает большое сожаление, что Кайрат Осмоналиев, будучи ученым — доктором юридических наук, не изучив существо вопроса, зная, что вопросы, связанные с отысканием и конфискацией имущества, принадлежащего Максиму Бакиеву и приближенным к нему лицам, находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, позволяет себе подобные необоснованные выпады в адрес Генпрокуратуры", – возмутились в ведомстве.