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Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410356-ru.html

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16 февраля 2017, 9:36       Комментарии

Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation за 2017 год и заняла 89 позицию среди 180 государств в рейтинге "Индекс экономической свободы" (Index of Economic Freedom 2017) и вошла в группу "относительно свободных" стран.
Кыргызстан расположился между Свазилендом (88 позиция) и Богамскими островами (90 позиция), оставив позади Беларусь (104), Таджикистан (109), Молдову (110), Россия (114), Узбекистан (148), которые вошли в группу "преимущественно несвободных" стран, а Украина (166) и Туркменистан (170) – в группу "абсолютно несвободных" государств.
Напомним, в 2016 году Кыргызстан занимал 96 место.
По мнению фонда, слабое верховенство закона Кыргызстана способствует широко распространенной коррупции, подрывая инвестиции частного сектора и роста бизнеса.
Отметим, фонд "Наследие" (Heritage Foundation) основан в 1973 году как исследовательская и образовательная организация. Фонд издает большое количество информационных и аналитических материалов по различным аспектам внутренней и внешней политики от социальных проблем до программ противоракетной обороны. Исследования и публикации HeritageFoundation посвящены, в частности, таким проблемам, как борьба с терроризмом, стратегическая стабильность, региональные аспекты международной безопасности. В деятельности Фонда активно участвуют видные американские политические и общественные деятели, журналисты, представители научного сообщества.

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