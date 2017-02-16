16 февраля 2017, 9:36 Комментарии

Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation за 2017 год и заняла 89 позицию среди 180 государств в рейтинге "Индекс экономической свободы" (Index of Economic Freedom 2017) и вошла в группу "относительно свободных" стран.

Кыргызстан расположился между Свазилендом (88 позиция) и Богамскими островами (90 позиция), оставив позади Беларусь (104), Таджикистан (109), Молдову (110), Россия (114), Узбекистан (148), которые вошли в группу "преимущественно несвободных" стран, а Украина (166) и Туркменистан (170) – в группу "абсолютно несвободных" государств.

Напомним, в 2016 году Кыргызстан занимал 96 место.

По мнению фонда, слабое верховенство закона Кыргызстана способствует широко распространенной коррупции, подрывая инвестиции частного сектора и роста бизнеса.

Отметим, фонд "Наследие" (Heritage Foundation) основан в 1973 году как исследовательская и образовательная организация. Фонд издает большое количество информационных и аналитических материалов по различным аспектам внутренней и внешней политики от социальных проблем до программ противоракетной обороны. Исследования и публикации HeritageFoundation посвящены, в частности, таким проблемам, как борьба с терроризмом, стратегическая стабильность, региональные аспекты международной безопасности. В деятельности Фонда активно участвуют видные американские политические и общественные деятели, журналисты, представители научного сообщества.