На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 88,5 млн сомов

По состоянию на 17.00 15 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 88 млн 671 тыс. 519 сомов.
Спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул. Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г. Ош
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