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Душанбе предлагает Ташкенту положить конец "минной войне"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355471_dy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410354-ru.html

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16 февраля 2017, 9:16       Комментарии

Власти Таджикистана готовят новый пакет предложений по разминированию таджикско-узбекской границы. В Душанбе надеются, что новое правительство Узбекистана предоставит Таджикистану карту заминированных участков совместной границы и узбекские специалисты вместе с таджикскими коллегами приступят к разминированию.
По оценкам таджикских властей, около 9,5 кв. км приграничной территории пока не очищено от противопехотных мин. Спецслужбы Узбекистана заминировали и участки, которые до сих пор неделимитированы, говорят в Душанбе. Сейчас 350 тысяч жителей Таджикистана проживают на территориях, где существует минная опасность.
Мины на таджикско-узбекской границе были установлены в 2001-2002 годах сразу после обострения отношений между двумя государствами. Узбекские власти объяснили свои действия желанием защитить свою территорию от боевиков Исламского движения Таджикистана.
Только в Согдийской области за эти годы 154 человека пострадали от мин, 76 погибли. Общее количество жертв "минной войны" со стороны Узбекистана - около 150 человек. Среди них нет ни одного террориста или члена незаконной вооруженной группировки. По данным Национального центра по разминированию Таджикистана, больше всего заминированных участков находятся на приграничных с Узбекистаном территориях Исфары и Пенджикента.
Таджикистан является членом Оттавского договора или Конвенции о запрете противопехотных мин, согласно которому к 2020 году страна должна быть полностью очищена от мин. По информации в правительстве, переговоры с Ташкентом по разминированию участков таджикско-узбекской границы намечены на конец марта.

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