В Бельгии у министра украли велосипед во время конференции о велодорожках

16 февраля 2017, 9:29 Комментарии

Министр транспорта Бельгии Бен Вейтс 14 февраля провел пресс-конференцию, посвященную расширению сети велосипедных дорожек, передает Медуза. Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя) и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли.

Кража обнаружилась, когда Вейтс пригласил журналистов и фотографов на стоянку для велосипедов, чтобы сделать фотографии для СМИ.

"Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, выяснилось, что велосипед украли", - подтвердил пресс-секретарь Вейтса.