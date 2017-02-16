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Подведены итоги конкурса "I Love English Video Contest 2017"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/ppodveden...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410352-ru.html

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16 февраля 2017, 9:27       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Подведены итоги конкурса "I Love English Video Contest 2017". На конкурс прислали около трехсот видеороликов, которые были опубликованы на странице конкурса в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.
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