16 февраля 2017, 9:27 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Подведены итоги конкурса "I Love English Video Contest 2017". На конкурс прислали около трехсот видеороликов, которые были опубликованы на странице конкурса в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

Победителей отобрала комиссия из представителей Министерства образования и науки КР, Кыргызской академии образования, Бишкекского отдела образования, Ассоциации преподавателей иностранного языка "Форум" и посольства США в КР.

Победителями стали:

Номинация "Самое смешное видео" - Гульнура Эркибаева,

Номинация "Самое оригинальное видео" - Бочолоева,

Номинация "Самое романтичное видео" - Сулайман Садырбеков.

Гран-при получил видеоролик Талгата Кадырова, набравший наибольшее количество "лайков", просмотров и комментариев на Facebook.

В конкурсе планов-конспектов для учителей английского языка победили Динара Султанова и Назгуль Дуйшенбиева.

В церемонии награждения приняли участие посол США в КР Шейла Гуолтни, представитель Министерства образования и науки КР Кылым Сыдыкназарова, директора школ, учителя английского языка, выпускники обменных программ Госдепартамента США.