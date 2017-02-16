16 февраля 2017, 9:27 Комментарии
Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Подведены итоги конкурса "I Love English Video Contest 2017". На конкурс прислали около трехсот видеороликов, которые были опубликованы на странице конкурса в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.
Победителей отобрала комиссия из представителей Министерства образования и науки КР, Кыргызской академии образования, Бишкекского отдела образования, Ассоциации преподавателей иностранного языка "Форум" и посольства США в КР.
Победителями стали:
Номинация "Самое смешное видео" - Гульнура Эркибаева,
Номинация "Самое оригинальное видео" - Бочолоева,
Номинация "Самое романтичное видео" - Сулайман Садырбеков.
Гран-при получил видеоролик Талгата Кадырова, набравший наибольшее количество "лайков", просмотров и комментариев на Facebook.
В конкурсе планов-конспектов для учителей английского языка победили Динара Султанова и Назгуль Дуйшенбиева.
В церемонии награждения приняли участие посол США в КР Шейла Гуолтни, представитель Министерства образования и науки КР Кылым Сыдыкназарова, директора школ, учителя английского языка, выпускники обменных программ Госдепартамента США.