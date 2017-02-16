Деятельность Департамента здравоохранения г.Бишкек проверит комиссия Минздрава

16 февраля 2017, 9:34 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Министерством здравоохранения КР создана комиссия по проверке деятельности департамента здравоохранения г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Проверка будет проводится с целью улучшения качества оказываемой медицинской помощи лечебно-профилактическими организациями (ЛПО) Департамента здравоохранения (ДЗ) города Бишкек, а также многочисленными заявлениями граждан к качеству оказания медицинской помощи ЛПО Департамента г.Бишкек.

Кроме представителей министерства здравоохранения в состав комиссии, по согласованию включены представители общественного наблюдательного совета МЗ КР, представители мэрии города Бишкек, депутаты городского кенеша.

Комиссия начала свою работу с 15 февраля 2017 года. Комиссии поручено 20 февраля 2017 года предоставить свое заключение в Минздрав КР.

Для информации:

Согласно положения "О Департаменте здравоохранения г.Бишкек" утвержденного приказом Министерства здравоохранения КР от 27 января 2010 года, №38а, и постановлением Мэрии города Бишкек от 23 января 2010 года, №19, согласно пункта 1.1 вышеуказанного положения, Департамент здравоохранения г.Бишкек является структурным подразделением Министерства здравоохранения КР и мэрии города Бишкек, осуществляет координацию деятельности учреждений здравоохранения, финансируемых из городского, республиканского бюджетов и реализацию государственной политики в области охраны здоровья населения на территории г.Бишкек.

Согласно пункта 1.2 учредителем департамента здравоохранения г. Бишкек является МЗ КР и мэрия города Бишкек.

Согласно пункта 5.1. Высшим органом департамента здравоохранения является МЗ КР и мэрия города Бишкек.

Согласно пункта5.5. МЗ КР по согласованию с мэром города Бишкек назначает и освобождает директора департамента здравоохранения и его заместителей.