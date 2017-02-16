Авиакатастрофа в Дача СУ: спустя месяц

16 февраля 2017, 9:26 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Ровно месяц назад в стране случилась страшная трагедия - на поселок Дача СУ близ Бишкека упал грузовой самолет. Авиакатастрофа унесла 39 человеческих жизней. Корреспондент Sputnik Кыргызстан попытался выяснить, какова ситуация на сегодня.

Грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ, упал на село 16 января около 7.30. Погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 кыргызстанцев получили травмы различной степени тяжести.

Приют 12 семьям

Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе полномочного представительства правительства в Чуйской области, к настоящему времени в съемные квартиры переселили уже 12 семей, пострадавших при авиакрушении.

"Людей расселили в селе Манас, 10-м микрорайоне столицы и в многоквартирном доме на пересечении улиц Московской и Турусбекова. Количество комнат в предоставленных квартирах зависит от численности той или иной семьи. Все это за счет государства", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в квартирах предусмотрены все условия для комфортного проживания: работает система отопления, есть бытовая техника, мебель и другие необходимые вещи. В поминальные дни семьям выдали гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Без мамы и папы

Известно, что авиакатастрофа оставила круглыми сиротами двух первоклашек - семилетних Жакшылыка Шералиева и Султана Сыдыкова. Утром 16 января оба мальчика потеряли родителей, а Жакшылык лишился и собственного дома. Документы на опекунство сейчас оформляет его дедушка Шералы Сатыбалдиев. Он рассказал Sputnik, что внук теперь живет вместе с ним и бабушкой в доме общих родственников.

"Жакшылык прошел курс реабилитации, с ним работали психологи. Сейчас он уже начал ходить на учебу - его перевели в школу села Пригородное в Аламудунском районе. Правительство обещает, что скоро выделит отдельную квартиру для внука", - рассказал Сатыбалдиев.

Султана после смерти родителей также забрали к себе бабушка с дедушкой, которые намерены оформить опекунство. Рахат Сыдыков сообщил, что внук регулярно ходит в школу и получает материальную помощь от неравнодушных людей, порой совершенно незнакомых.

"Время от времени возим Султана к психологам - они говорят, что с его здоровьем все в порядке, никаких отклонений нет. Нам помогают простые люди, бизнесмены, правительство. Даже нашелся спонсор из Объединенных Арабских Эмиратов - бизнесвумен. Она хочет выплачивать внуку ежемесячное пособие. В общем, мы не жалуемся", - сказал Сыдыков.

Для обоих мальчиков в банках страны открыты специальные счета по системе детских депозитов: когда Жакшылык и Султан достигнут совершеннолетия, они смогут распоряжаться накопленными деньгами самостоятельно.

Спецсчет и расследование

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, 15 февраля на специальный счет, открытый для помощи пострадавшим в Дача СУ, поступило уже 88,67 миллиона сомов. Спецсчет остается открытым, средства продолжают поступать.

Как сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе правительства, пока не известно, когда начнется распределение этих денег, но, по словам вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева, "кабмин разделит их по справедливости".

Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ. По последней информации, сейчас специалисты комитета анализируют данные одного из "черных ящиков" упавшего лайнера - переговоры экипажа внутри кабины и с диспетчером аэропорта "Манас". Элементы конструкции самолета убраны с места происшествия и складированы на территории аэровокзала. Общее время расследования может занять около полугода.

Трагедия застрахована

В страховой фирме "Евразия", которая обслуживает компанию АСТ, корреспонденту Sputnik сообщили, что пока не могут назвать точную сумму компенсации, которую планируется выплатить пострадавшим жителям Дача Су.

"Какой будет итоговая страховая выплата от "Евразии", сейчас сказать сложно, так как продолжается сбор информации и документов по страховому событию. Мы ждем итогов расследования МАК", - сообщили в компании.

После январской авиакатастрофы в Кыргызстане вновь подняли вопрос о переносе аэропортов за пределы населенных пунктов, поскольку возле всех действующих авиаузлов в республике есть жилые строения. На прошлой неделе Генпрокуратура провела проверку по этому вопросу и заявила, что в Баткене и Джалал-Абаде земельные участки возле взлетно-посадочных полос были выданы с нарушениями - теперь в опасной близости от аэродромов находится 20 зданий.