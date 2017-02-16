ЕЭК и Монголия обсудили перспективы создания зоны свободной торговли

16 февраля 2017, 8:46 Комментарии

Перспективы создания зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией обсуждались в ходе рабочих встреч министров Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероники Никишиной и Валерия Корешкова с министром иностранных дел Монголии Цэндом Мунх-Оргилом, сообщает пресс-служба Комиссии.

Во встречах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа, представители департаментов торговой политики, развития интеграции, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, технического регулирования и аккредитации.

"Углубление торгово-экономического взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Монголией является одним из приоритетов Комиссии. Мы поддерживаем стремление наших монгольских коллег к созданию зоны свободной торговли, как и аналогичное желание ряда других стран. Но нужно понимать, что это не может произойти завтра, необходимо соблюдение определенных процедур, которые потребуют времени", – подчеркнула Вероника Никишина.

Цэнд Мунх-Оргил поблагодарил за поддержку и выразил готовность его страны следовать правилам, касающимся создания совместной зоны свободной торговли, поскольку речь идет

Стороны договорились, что инициатива Монголии будет рассмотрена на ближайшем заседании подкомитета по торговой политике Консультативного комитета ЕЭК по торговле в феврале этого года.

В ходе встречи с Цэнд Мунх-Оргилом член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков назвал установление единых требований к товарам основополагающим механизмом, обеспечивающим свободу их передвижения.

"Ключевые документы Комиссии в этом смысле – технические регламенты ЕАЭС, которые регулируют вопросы безопасности продукции. На сегодняшний день в Союзе принято 40 единых техрегламентов. Для их реализации сформирована современная нормативная база стандартов, отвечающая самым высоким международным требованиям. Именно эти документы являются основой обеспечения эффективной взаимной торговли Монголии со странами нашего Союза", – отметил Валерий Корешков.

Достигнута договоренность о посещении Монголии делегацией ЕЭК во главе с Валерием Корешковым для проведения консультаций и разъяснений представителям монгольских госорганов и бизнеса о порядке применения техрегламентов Союза, а также санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. Рабочая поездка делегации намечена на конец марта-начало апреля этого года.