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"ВКонтакте" начала блокировать страницы за посты о "суицидальных пабликах"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vkonta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410347-ru.html

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16 февраля 2017, 8:57       Комментарии

Администрация социальной сети "ВКонтакте" начала блокировать страницы пользователей, которые используют хэштеги, связанные с "суицидальными пабликами" — сообществами, где участников якобы склоняют к совершению самоубийств. Об этом "Медузе" сообщила пресс-служба компании.
"Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы", — заявил представитель "ВКонтакте" Евгений Красников.
О каких именно хэштегах идет речь, он не уточнил. Ранее один из пользователей сайта Geektimes написал, что удаляются записи с использованием слов (не только хэштегов) "4:20", "Тихий Дом", "хочу в игру" и "куратор"; при многократном использовании этих слов страница блокируется.
Представители "ВКонтакте" сообщили, что после блокировки пользователя просят "сообщить о причинах публикации спорной записи"; после этого в зависимости от ответа ему или предлагают помощь психологов, или просят "не увеличивать популярность "групп смерти" даже в рамках борьбы с ними", или дают "советы по безопасности страницы".
Тем временем и в Кыргызстане суицидальная тематика активно набирает свои обороты в сети.
Собственные источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в последнее время зафиксированы случаи попыток самоубийства среди детей. И об этой игре силовикам хорошо известно. А глава пресс-службы столичной милиции Олжобай Казыбаев пообещал K–News, что вскоре дело возьмут на контроль.

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