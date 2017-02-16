"ВКонтакте" начала блокировать страницы за посты о "суицидальных пабликах"

16 февраля 2017, 8:57 Комментарии

Администрация социальной сети "ВКонтакте" начала блокировать страницы пользователей, которые используют хэштеги, связанные с "суицидальными пабликами" — сообществами, где участников якобы склоняют к совершению самоубийств. Об этом "Медузе" сообщила пресс-служба компании.

"Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы", — заявил представитель "ВКонтакте" Евгений Красников.

О каких именно хэштегах идет речь, он не уточнил. Ранее один из пользователей сайта Geektimes написал, что удаляются записи с использованием слов (не только хэштегов) "4:20", "Тихий Дом", "хочу в игру" и "куратор"; при многократном использовании этих слов страница блокируется.

Представители "ВКонтакте" сообщили, что после блокировки пользователя просят "сообщить о причинах публикации спорной записи"; после этого в зависимости от ответа ему или предлагают помощь психологов, или просят "не увеличивать популярность "групп смерти" даже в рамках борьбы с ними", или дают "советы по безопасности страницы".

Тем временем и в Кыргызстане суицидальная тематика активно набирает свои обороты в сети.

Собственные источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в последнее время зафиксированы случаи попыток самоубийства среди детей. И об этой игре силовикам хорошо известно. А глава пресс-службы столичной милиции Олжобай Казыбаев пообещал K–News, что вскоре дело возьмут на контроль.