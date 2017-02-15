Очередная попытка разорвать порочное кольцо вокруг Ошского рынка

16 февраля 2017, 8:39 Комментарии

Накануне мэрия Бишкека вновь попыталась навести порядок вокруг Ошского рынка. На этот раз городские власти решили провести широкомасштабный рейд по выявлению и ликвидации стихийной торговли, а также незаконной деятельности хозяйствующих субъектов в квадрате улиц Рыскулова, Бейшеналиева, Московская и Павлова.

А чтобы сил хватило, снарядили большую команду, куда вошли сотрудники Ленинской райадминистрации, милиция и фискалы. Рейд проводился в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращение правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли.

Вышеназванные улицы снискали себе дурную славу. Вокруг Ошского рынка расположились посуточные дешевые гостиницы и сауны, где зачастую предлагают клиентам помимо ночлега и банного отдыха интим услуги.

Хаотично разбросанные стоянки междугородних маршрутных такси заполонили тротуары, и пешеходам приходится пробивать себе путь на проезжей части улиц. При этом необходимо постоянно быть начеку и вертеть головой на 360 градусов, чтобы не попасть под колеса машин.

И, конечно же, стихийная торговля. На этих улицах продают все, что можно продать, наплевав на все санитарные нормы. Сомнительные общепиты, хлебопекарни, убойные цеха, дешевый ширпотреб, продуктовые склады и даже угольные базы. Все смешалось в одну кучу. Почти каждый дом превратился в хозяйствующий субъект.

Кроме того, такие места всегда привлекают преступных элементов. А потому криминал в этом районе просто зашкаливает. Законопослушный горожанин старается обходить стороной эти улицы в темное время суток. Но и днем здесь не безопасно.

Высадившийся десант проверяющих органов на этом участке подвел итог своей работы. Так, в ходе рейда было демонтировано более 50 незаконно установленных рекламных объектов. Проверено 137 жилых домов. Из них было установлено, что в 27 домах организованы посуточные гостиницы. В отдельных ночлежках было выявлено 10 девушек, оказывающих коммерческие интим услуги. Задержаны 21 человек без документов удостоверяющие личность. Проведена соответствующая работа по междугородним маршрутным такси, которые организовывали стихийные стоянки. Осуществлена проверка наличие патента хозяйствующих субъектов и выявлена дюжина нарушений. По всем незаконным действиям составлены протоколы с дальнейшей передачей материалов в суд.

Казалось бы, порядок восстановлен. Но опираясь на итоги предыдущих рейдов, жизнь этих улиц возвращается в привычное для них русло. Еще ни одному мэру столицы не удавалось вычистить здесь, так сказать, авгиевы конюшни. Не так просто разорвать порочное кольцо вокруг Ошского рынка.

Отметим, что городские власти обещали провести рейд и в ночное время суток, потому что на этих улицах жизнь бурлит круглосуточно.