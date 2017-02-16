Facebook меняет восприятие времени

16 февраля 2017, 8:48 Комментарии

Добавление новых фотографий и текстов в ленте Facebook может быть приятным времяпрепровождением, однако ученые предупреждают, что время в социальной сети проходит слишком незаметно.

Психологи из Кентского университета (Великобритания) считают, что пользователи Facebook страдают нарушением восприятия времени. Их исследование опубликовано в Journal of Applied Social Psychology, кратко о нем сообщает издание Вокруг света со ссылкой на портал Science Daily.

В исследовании приняли участие 44 человека, которым были показаны пять изображений, ассоциировавшихся с Facebook с помощью специальных символов и оформления. Другие пять картинок имели более общие интернет-ассоциации, и еще десять были абсолютно нейтральными. Участникам эксперимента было предложено оценить время, потраченное на просмотр изображений.

Оказалось, что люди, как правило, недооценивают время, на самом деле потраченное на просмотр изображений Facebook. В меньшей степени это относится к интернет-изображениям, но в обоих случаях пользователи не замечают, куда уходит время. Контрольные изображения нейтрального характера не вызвали искажения восприятия времени.