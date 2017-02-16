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Запасы Нацбанка растут и оказались рекордными за последние 5 месяцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410343-ru.html

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16 февраля 2017, 8:53       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. По итогам января международные валютные резервы Кыргызстана выросли на 13 миллионов 940 тысяч долларов, сообщается на сайте Национального банка КР.
Финансовый регулятор в январе два раза продавал инвалюту, всего было реализовано 17 миллионов 650 тысяч долларов. За прошлый месяц курс доллара упал на 10 тыйынов и составил 69,13 сома.
Резервы на 31 декабря составляли 1 миллиард 969 миллионов 130 тысяч долларов, а на конец января - 1 миллиард 983 миллиона 870 тысяч. Это самый высокий показатель с августа, когда в резерве было 2 миллиарда долларов.
Резервы иностранной валюты могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса сома. Международные валютные резервы состоят из золота, валюты разных стран и валюты Международного валютного фонда (СДР).

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