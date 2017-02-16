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На горных участках автодорог Кыргызстана 16-18 февраля лавиноопасно

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410342-ru.html

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16 февраля 2017, 8:29       Комментарии

По Кыргызстану 16-18 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется опасность схода снежных лавин и снежных заносов, снежного наката и гололедных явлений. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Как сообщает Кыргызгидромет, лавиноопасно на участках автодорог Бишкек-Ош (перевал Төө-Ашуу, 121-138 км), перевале Ала-Бел (ущелье Чычкан, 198-265 км), перевал Көк-Бел (351-365 км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-90 км), Ала-Бука-Каныш-Кыя (65-90 км), Красная Горка-Ак-Таш (1-9 км), Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө, 67-94 км), на участке Ийри-Суу (42-44 км), Арал-Миң-Куш (1-10 км) и на автодороге Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68 км).
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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