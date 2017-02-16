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В 40 раз больше суммы взятки отдаст сотрудник ГСИН государствуВ 40 раз больше суммы взятки отдаст сотрудник ГСИН государствуNegatiff: В Чаткале из-за снегопада закрыли 13 школ и 8 детсадовNegatiff: В Чаткале из-за снегопада закрыли 13 школ и 8 детсадов

Медики: Во время снегопада мужчины чаще умирают от сердечного приступа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355449_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410340-ru.html

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Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домов

16 февраля 2017, 8:12       Комментарии

Мужчины чаще становятся жертвами смертельного сердечного приступа, когда начинается сильный снегопад. Об этом, как пишет Росбалт, сообщили канадские ученые из Университета Монреаля.
Если выпало минимум 20 см снега, то риск сердечного приступа повышается на 16%, а смерти от него - на 34%. А у женщин такой связи с погодой не наблюдается.
Исследователи проанализировали информацию о 128 073 госпитализациях и 68 155 смертях от сердечных приступов, произошедших в Квебеке с 1981 по 2014 год. Как выяснилось, 35% сердечных приступов приходилась на следующий день после снегопада. Около 10% происходили, когда выпадало минимум 5 сантиметров снега, передает Fox News.
Если снегопад длился минимум сутки, то мужчины на 8% чаще попадали в больницу с сердечным приступом и на 12% чаще умирали.
Медики, в частности, предположили, что в зоне риска находится мужчины, которые убирают снег обычной лопатой. В особой опасности находятся лица старше 50 лет, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие проблемы с сердцем.

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