Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На спецсчет для пострадавших в авиакатастрофе поступило 88 млн сомовНа спецсчет для пострадавших в авиакатастрофе поступило 88 млн сомовМедики: Во время снегопада мужчины чаще умирают от сердечного приступаМедики: Во время снегопада мужчины чаще умирают от сердечного приступа

В 40 раз больше суммы взятки отдаст сотрудник ГСИН государству

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355454_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410339-ru.html

Похожие новости

Аппарат омбудсмена, Наццентр по предупреждению пыток, прокуратура и ГСИН подписали меморандум о сотрудничестве

Онколог: больных раком детей становится все больше

Задержаны еще две лжесотрудницы Соцфонда, обкрадывавшие стариков

Страны ЕАЭС и Королевство Камбоджа готовы наращивать масштабы экономического сотрудничества

Разводов в Кыргызстане стало больше, чем свадеб

16 февраля 2017, 8:23       Комментарии

Свердловский районный суд г. Бишкека признал виновным бывшего сотрудника Управления внутренней безопасности ГСИН Б.К. в совершении преступления, предусмотренного статьей 313 ("Вымогательство взятки") УК КР. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки. То есть он заплатит штраф в 40 раз больше суммы, которую он вымогал.
Также бывший сотрудник ГСИН Н.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 313-2 ("Посредничество во взяточничестве") УК КР. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот расчетных показателей с лишением права занимать государственные должности сроком на один год.
Ранее в отношении этих сотрудников ГСИН прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки. Было установлено, что они вымогали у работника учреждения ГСИН 500 долларов за положительное решение вопроса по выявленным ими нарушениям. Нарушения были обнаружены при проверке деятельности одной из колоний-поселений республики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум