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Ученые обнаружили окаменелого динозавра накануне живорождения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355438_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410338-ru.html

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16 февраля 2017, 8:26       Комментарии

В Китае найдены останки древнего морского ящера с невероятно длинной шеей и с полноценным эмбрионом, готовившимся к появлению на свет, сообщает Naked Science. Способность к живорождению оказалась совершенно неожиданной у таких примитивных архозавров.
Около 245 млн лет назад морские диноцефалозавры (Dinocephalosaurus) во множестве плескались в воде на территории современного Юго-Западного Китая. Палеонтологами найдены несколько окаменелостей этих древних хищников, длинная, 1,7-метровая шея которых состояла из 25 необычных позвонков и помогала им в засадной охоте.
В статье, опубликованной журналом Nature Communications, команда китайских и австралийских ученых, работающих во главе с Цзюном Лю (Jun Liu) и Джонатаном Эйтчисоном (Jonathan Aitchison), описывает новую уникальную находку диноцефалозавра. По мнению авторов, она указывает на очень неожиданную у таких древних ящеров способность к живорождению. Ведь яйца откладывают даже такие "развитые" их потомки, как аллигаторы или птицы.
Тем не менее это, видимо, так и диноцефалозавр действительно готовился родить детеныша: авторы статьи последовательно проанализировали и отбросили все иные объяснения. Окаменелость эмбриона была найдена полностью окруженной окаменелым телом матери, а значит, это не может быть простым "наложением" останков, сдвигавшихся после смерти.
Вряд ли он является и проглоченной, но недопереваренной жертвой каннибализма: эмбрион ориентирован головой в ту же сторону, что и мать. Пищу диноцефалозавры предпочитали заглатывать так, чтобы она двигалась по пищеварительному тракту головой вперед. На это указывают и останки рыб, найденные в теле того же ящера и ориентированные именно таким образом – иначе, чем потенциальный новорожденный. Наконец, он принял характерную свернутую "позу эмбриона".
Авторы уверены, что их находка станет первым достоверно доказанным примером настоящего живорождения во всей группе архозаврообразных, куда входят и современные крокодилы, и птицы.

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